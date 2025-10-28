Земетресение от 3,2 по Рихтер е регистрирано в Гърция

© EMSC Земетресение с магнитуд 3,2 по склата на Рихтер е регистрирано днес в Гърция. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на земетресението е бил на 58 км югоизточно от Патра, на 10 км северозападно от Лангадия и е бил с дълбочина 5 км. Трусът е регистриран в 14:03 часа местно време (съвпада с българското).