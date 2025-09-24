ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Зеленски пред ООН: Спрете Русия и Путин сега, или ще платите цената по-късно
Автор: Николина Александрова 17:09Коментари (0)73
©
Руският президент Владимир Путин ще продължи да води войната, разширявайки я и задълбочавайки я... Украйна е само началото. Руски дронове вече летят над Европа. Това това заяви укранскията президент Володимир Зеленски в речта си пред Общото събрание на ООН, предава Sky News.

Той призовава лидерите да действат незабавно, за да избегнат по-голяма и по-смела руска агресия в бъдеще.

"Фактите са прости – да спрем тази война сега и в рамките на глобалната надпревара във въоръжаването е по-евтино, отколкото да строим подземни детски градини или масивни бункери за критична инфраструктура по-късно. Да спрем Путин сега е по-евтино, отколкото да се опитваме да защитим всеки пристанище и всеки кораб от терористи с морски дронове. Да спрем Русия сега е по-евтино, отколкото да се чудим кой ще бъде туристът, който ще създаде обикновен дрон, носещ ядрена бойна глава.“


Още по темата: общо новини по темата: 4655
22.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
предишна страница [ 1/776 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Тръмп: Страните от НАТО имат право да свалят руски самолети
21:54 / 23.09.2025
Фермерка: Аз губя, а милиони евро от ЕС отиват при измамници
12:38 / 23.09.2025
Водеща загина в самолетна катастрофа!
12:31 / 23.09.2025
Среброто скоро може да изпревари златото
10:45 / 23.09.2025
Земетресение от 5 по Рихтер в съседна на България държава
08:03 / 22.09.2025
Смъртоносна катастрофа в Солун, замесен е българин
22:52 / 21.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Първа лига сезон 2025/26
Международен технически панаир 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: