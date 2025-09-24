ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Зеленски пред ООН: Спрете Русия и Путин сега, или ще платите цената по-късно
Той призовава лидерите да действат незабавно, за да избегнат по-голяма и по-смела руска агресия в бъдеще.
"Фактите са прости – да спрем тази война сега и в рамките на глобалната надпревара във въоръжаването е по-евтино, отколкото да строим подземни детски градини или масивни бункери за критична инфраструктура по-късно. Да спрем Путин сега е по-евтино, отколкото да се опитваме да защитим всеки пристанище и всеки кораб от терористи с морски дронове. Да спрем Русия сега е по-евтино, отколкото да се чудим кой ще бъде туристът, който ще създаде обикновен дрон, носещ ядрена бойна глава.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4655
|предишна страница [ 1/776 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп: Страните от НАТО имат право да свалят руски самолети
21:54 / 23.09.2025
Фермерка: Аз губя, а милиони евро от ЕС отиват при измамници
12:38 / 23.09.2025
Водеща загина в самолетна катастрофа!
12:31 / 23.09.2025
Среброто скоро може да изпревари златото
10:45 / 23.09.2025
Земетресение от 5 по Рихтер в съседна на България държава
08:03 / 22.09.2025
Смъртоносна катастрофа в Солун, замесен е българин
22:52 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS