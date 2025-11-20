ИЗПРАТИ НОВИНА
Зеленски получи проектоплан на САЩ за прекратяване на войната с Русия
Автор: Елиза Дечева 19:34
©
Президентът Володимир Зеленски получи проектоплан, подкрепен от САЩ, за прекратяване на войната с Русия. Очаква се да се проведат разговори с президента Доналд Тръмп през следващите дни, съобщиха от офиса на Зеленски днес. 

"От първите секунди на руската инвазия Украйна се стреми към мир и ние подкрепяме всички смислени предложения, които могат да доближат истинския мир. Украйна подкрепя предложенията на президента Трампа, за да прекрати кръвопролитието. Готови сме сега, както и преди, да работим конструктивно с американската страна, както и с нашите партньори в Европа и по света, така че резултатът да бъде мир“, се казва в изявление на офиса на Зеленски в Telegram.

По-рано Axios съобщи, че САЩ са провеждали тайни консултации с Русия за разработване на въпросния план, който според изданието се състои от 28 точки, разделен на четири категории: мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна. 



