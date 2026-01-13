Застреляха "Корсиканския кръстник" на погребението на майка му пред 50 свидетели

© Основателят на корсиканското националистическо "Движение за самоопределение", бивш политик и президент на футболния клуб "Аячо" Ален Орсони беше убит в Корсика по време на погребението на майка си.



Убийството на Орсони бе потвърдено от местната полиция и прокурора на град Аячо Никола Септ.



Орсони е бил застрелян с дългоцевно оръжие от голямо разстояние в община Веро около 16:30 местно време на 12 януари. Убийството е станало в присъствието на около 50 свидетели. Смъртта на 71-годишния Орсони е констатирана около 17:00 часа. При огледа са открити три следи от куршуми, разследването се води от полицията и жандармерията.



В младостта си "Корсиканския кръстник", както е известен още Орсони, е бил член на крайнодесни и националистически движения. През 1980 г. е арестуван за въоръжено нападение над иранското посолство в Париж, след което прекарва две години в затвора. По-късно става един от лидерите на Фронта за национално освобождение на Корсика и основава "Движение за самоопределение".



През 1996 г. Орсони напуска Корсика в разгара на вътрешен конфликт в националистическото движение и живее 13 години във Флорида, а след това в Никарагуа, където се занимава с хазартен бизнес. През 2000 г. е експулсиран и се премества в Барселона, като се завръща в Корсика през 2008 г.



Орсони е бил президент на френския футболен клуб "Аячо" в периода 2008-2015 и 2022-2023 г., член на съвета на Професионалната футболна лига (LFP). През юли 2008 г. той преживява първия си опит за покушение. Брат му Ги Орсони е отвлечен през 1983 г., а тялото му така и не е намерено.