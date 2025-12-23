ЗАРЕЖДАНЕ...
|Юрий Полипсон: България е плацдарм на НАТО за война с Русия
"България, за съжаление, се превърна в един от най-големите плацдарми на източния фланг на НАТО в подготовка за сблъсък с Русия. Това носи свързани рискове за тези, които предоставят територията си за военни подготовки“, посочи Пилипсон, коментирайки плановете на Алианса за изграждане на нова военна база в страната.
Руският дипломат подчерта, че Москва следи внимателно натрупването на сили и инфраструктура на НАТО близо до границите си и че Русия е способна да отговори на всякакви заплахи с военно-технически средства, въпреки че предпочита дипломатическите методи за решаване на конфликтите.
Пилипсон припомни, че отношенията между Русия и България се регулират от Договора за приятелство и сътрудничество от 1992 г., който призовава за изключване на войната от международните отношения и ограничаване на въоръжените сили в Европа. Според него, София "е оставила тези задължения в забрава“.
Дипломатът допълни, че българската политика е наложена от Запада и че страната поема русофобски курс, губейки предишните си предимства в отношенията с Москва.
"Обикновените българи помнят историята и не желаят страната им да се превърне във фронтова държава“, заяви Пилипсон, изразявайки надежда, че "здравият разум и любовта към свободата“ ще надделеят.
