ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Яхта с български флаг пробуди възмущението на гърците
Преди да се появи видеото, Гръцката брегова охрана съобщи, че в ранните часове на 24 септември, пристанищните власти на Палея Фокея и Лаврио са били уведомени за засядането на яхта под български флаг с четирима пътници на борда (3 граждани на България и 1 гражданин на Украйна), в морската зона северно от остров Патроклос.
В съобщението на гръцките власти се допълва, че от "Първи пристанищен отдел Палеа Фокеа на Централната пристанищна администрация Лаврио, който провежда предварителното разследване, забраняват отплаването на плавателния съд до представянето на удостоверение за годност от компетентния корабен инспектор"
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Ще спре ли Apple доставките си за Европа?
20:41 / 26.09.2025
Премиерът на Северна Македония: България продължава да възпрепятс...
19:52 / 26.09.2025
Тръмп: Време е Путин да спре
21:24 / 25.09.2025
ЕЦБ към гражданите: Наличието на пари в брой е необходимост във в...
19:03 / 25.09.2025
Зеленски пред ООН: Спрете Русия и Путин сега, или ще платите цена...
17:09 / 24.09.2025
Тръмп: Страните от НАТО имат право да свалят руски самолети
21:54 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS