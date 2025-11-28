Взрив на танкер в Черно море

© X Тази вечер е избухнал пожар на борда на кораб под чуждестранен флаг край бреговете на Коджаели, Северозападна Турция. Инцидентът е довел до започването на мащабна спецакация, пише Turkey Today.



Пожарът в Черно море е избухнал при все още неизвестни обстоятелства, разпространявайки се бързо из кораба. Смята се, че може да е причинен от външен фактор. Спасителни екипи са изпратени в района, за да евакуират 25-те членове на екипажа на кораба.



Генерална дирекция "Морско дело“ към Министерството на транспорта и инфраструктурата обяви, че пожарът е възникнал на борда на празния петролен танкер KAIROS, намиращ се на 28 морски мили от турския бряг, докато е пътувал към руското пристанище Новоросийск.



В по-късно изявление от ведомството потвърдиха, че всички 25 членове на екипажа са били безопасно спасени от кораба KAIROS.



274-метровия танкер KAIROS е плавал от Египет за Русия и се е намирал на около 52 мили от фара Тюркели в Истанбул, когато е било съобщено за експлозията.



"За 274-метровия танкер, превозващ 25 души персонал, изпратихме на мястото на инцидента незабавно бързоходните спасителни лодки KEGM-9 и KEGM-10, влекача Kurtarma-12 и аварийния кораб Nene Hatun. 25-те души персонал на борда бяха безопасно извадени от морето от нашата спасителна лодка KEGM-10“, съобщиха още от министерството.