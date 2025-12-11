ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Вълна от заразени със "супер грипа": Великобритания е изправена пред "най-лошия сценарий" през декември
Новите данни показват, че хоспитализациите поради грип са се увеличили с повече от половина само за една седмица.
През миналата седмица средно 2660 пациенти на ден са били хоспитализирани с грип.
Това е най-високият брой за това време на годината и представлява увеличение с 55% спрямо миналата седмица.
Ръководителите на здравните служби предупреждават, че броят на хоспитализираните с грип пациенти вече е нараснал рязко от седмицата, обхваната от тези данни, и не се очертава пик.
Наред с рязкото увеличение на случаите на грип, броят на пациентите с норовирус в болниците също е нараснал с 35%.
Здравната служба предупреждава, че зимните вируси започват да "заливат болниците".
Тя призовава всички, които отговарят на условията, да се ваксинират срещу грип – тази година ваксинирани са с почти 400 000 души повече в сравнение с миналата година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп призова CNN да бъде продадена
11:35 / 11.12.2025
Силно земетресение разлюля съседна държава
09:52 / 11.12.2025
Сретен Йосич излиза на свобода
09:02 / 11.12.2025
Зеленски: Винаги съм готов за избори
20:18 / 09.12.2025
Пожар в жилищна сграда в Манхатън, наложена е евакуация
18:10 / 09.12.2025
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" прист...
15:39 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS