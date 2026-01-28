ИЗПРАТИ НОВИНА
Вижте кадрите от смъртоносната катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния
Автор: Георги Куситасев 12:34Коментари (0)0
© YT: Observator News
В социалните мрежи излязоха кадрите от бруталната челна катастрофа, която отне живота на 7 фенове на ПАОК в Румъния. 

Припомняме, че вчера микробус, пътуващ от Гърция за Франция с 10 души пътници, катастрофира в северната ни съседка. Сблъсъкът доведе до смъртта на 7 души (шофьорът на микробуса и 6 пътници). Ранени са 3 души, всички пътници на микробуса.

Стана ясно, че загиналите в катастрофата са фенове на гръцкия футболен клуб ПАОК, пътуващи към Франция, за да присъстват на мача на тима си с Лион от Лига Европа в четвъртък.

Видео с цялата катастрофа може да видите в прикачения файл!








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Броят на загиналите в "снежния капан" в САЩ се увеличи драстично
08:08 / 28.01.2026
Тираджии настояват за промяна на правилата за престой в ЕС
12:37 / 27.01.2026
Франция одобри закон за забрана на социалните мрежи за деца под 1...
09:14 / 27.01.2026
Броят на жертвите на снежната буря в САЩ достигна 30 души
08:53 / 27.01.2026
Гръцки депутат: Продават се наследствени имоти на български гражд...
12:31 / 26.01.2026
Най-малко седем загинали при снежната буря в САЩ
08:07 / 26.01.2026

