|Венецуелската армия призна Делси Родригес за изпълняващ длъжността президент
Министърът на отбраната Владимир Падрино публикува изявление, в което подкрепи решение на Върховния съд, с което Родригес е назначена за изпълняващ длъжността президент за 90 дни.
На фона на несигурността в страната след драматичното залавяне на Мадуро, министърът на отбраната застана зад Родригес. Това става на фона на думите на президентът на САЩ Доналд Тръмп, който по-рано посочи вицепрезидента като фигура, с която Вашингтон може да работи.
Той също така призова венецуелците да се върнат към ежедневието си Това изявление идва по-малко от два дни след като американските удари разтърсиха столицата Каракас и специалните сили на ''Delta Force'' изведоха Мадуро и съпругата му от страната по заповед на Доналд Тръмп.
Падрино осъди решението на американския президент, наричайки го "страхливо отвличане“ и заяви, че някои от бодигардовете на Мадуро са били убити "хладнокръвно“, както и военни и цивилни от венецуелска страна по време на атаката на САЩ.
Венецуелските власти все още не са дали официални данни за броя на ранените или убитите при операцията.
"Призовавам народа на Венецуела да възобнови всякакъв вид дейности – икономически, трудови и образователни – през следващите дни“, заяви още Падрино.
"Родината трябва да следва конституционния си курс.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 23
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
