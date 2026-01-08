ИЗПРАТИ НОВИНА
Венецуела съобщи за 100 загинали в резултат на военната операция на САЩ
Автор: Николина Александрова 08:09
©
Министърът на вътрешните работи на Венецуела Диосдадо Кабельо уточни данните за загиналите и ранените в резултат на операцията на САЩ за залавянето на Николас Мадуро. "Към момента, подчертавам към момента, има 100 загинали. И приблизително толкова ранени“, заявява Кабельо, цитиран от CNN.

При това, според него, загиналите "нямали нищо общо с конфликта“.

"Мирни жители, жени, които са били в домовете си, са пострадали от мощните бомби, изстреляни над нашата страна“, обяснява министърът.

Точният брой на загиналите цивилни граждани не се посочва.

По-рано, както пише The Guardian, венецуелската армия публикува списък с 23 загинали военнослужещи.

Вестникът уточнява, че в сряда във Венецуела се състояха погребенията на няколко войници, убити по време на операцията на САЩ.

В понеделник правителството на Куба съобщи за загиването на 32 кубинци във Венецуела по време на операцията на САЩ за свалянето на Мадуро. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в ефира на NBC News, че Мадуро е бил охраняван от кубинци.

От своя страна, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че по време на операцията нито един американски военнослужещ не е загинал, макар че някои са били ранени.

В края на миналата седмица американските военни заловиха в Каракас президента на Венецуела Николас Мадуро и го откараха в САЩ. Американските власти обвиняват Мадуро в участие в наркотрафик.


