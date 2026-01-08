ЗАРЕЖДАНЕ...
|Венецуела съобщи за 100 загинали в резултат на военната операция на САЩ
При това, според него, загиналите "нямали нищо общо с конфликта“.
"Мирни жители, жени, които са били в домовете си, са пострадали от мощните бомби, изстреляни над нашата страна“, обяснява министърът.
Точният брой на загиналите цивилни граждани не се посочва.
По-рано, както пише The Guardian, венецуелската армия публикува списък с 23 загинали военнослужещи.
Вестникът уточнява, че в сряда във Венецуела се състояха погребенията на няколко войници, убити по време на операцията на САЩ.
В понеделник правителството на Куба съобщи за загиването на 32 кубинци във Венецуела по време на операцията на САЩ за свалянето на Мадуро. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в ефира на NBC News, че Мадуро е бил охраняван от кубинци.
От своя страна, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че по време на операцията нито един американски военнослужещ не е загинал, макар че някои са били ранени.
В края на миналата седмица американските военни заловиха в Каракас президента на Венецуела Николас Мадуро и го откараха в САЩ. Американските власти обвиняват Мадуро в участие в наркотрафик.
