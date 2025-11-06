ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Гърция купуването на жилище е почти недостижима мечта
Атина вече е сред най-скъпите градове в Европа, когато сравнението се прави спрямо заплатите. Според проучването, ако човек иска да си купи нов апартамент от 70 кв. м в столицата, ще трябва да “спести" труда си от 15,3 години. Единствено Амстердам изпреварва Атина с малко повече – 15,4 години.
Всекидневните примери са още по-красноречиви. В Перистери, например, 50 квадрата в реновиран апартамент от 1974 г. струват 250 000 евро. В Драпецона ново строителство от 2025 г., 127 кв. м, се продава за 423 000 евро. В Солун – близо 180 хиляди евро за 68-квадратен апартамент, макар и обновен.
"Заплатите просто не отговарят на цените“, казва брокерът Анна Мокаку, цитиран от Bulgarai On Air.
Данните на платформата Spitogatos само затвърждават тенденцията. За една година цените на продажбите са скочили с 10%, а наемите – със 7,2%. Южните предградия на Атина държат първото място по скъпи имоти, с над 4000 евро за квадрат. Следват Цикладите, северните предградия и туристическите региони като Лефкада и Ханя.
Най-евтино остава в райони като Кастория, Козани и Кардица, но пък интересът е по-нисък, а икономическата активност – значително по-слаба.
В Атика почти всичко върви нагоре. Вулиагмени остава недостижим лукс с почти 7600 евро за квадрат. Наемите също там са в собствения си свят – над 16 евро за квадрат. На другия полюс са райони като Агия Варвара, Варнавас и Ахарнес, където цените все още изглеждат “нормални" спрямо останалата част от областта.
Най-изненадващ е скокът в някои от по-скромните квартали – центърът на Атина, Драпецона, Перама и Перистери бележат ръст от над 20% в рамките на година.
Докато пазарът расте, възможностите за покупка намаляват, а за много хора единствената реалистична опция остава наемът… който също поскъпва. В крайна сметка, усещането е едно и също – жилището в Гърция се превръща от необходимост в лукс, а пазара в нещо като състезание, в което заплатите просто не могат да догонят финала.
