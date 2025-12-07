Уникален медицински случай с "каменно бебе" продължава да впечатлява света

© CNN Уникалният медицински случай на Естела Мелендес и нейното "каменно бебе“ продължават да впечатляват света. 91-годишна жена от Чили разбира, че е била бременна шест десетилетия по-късно, след рутинен преглед.



Историята ѝ звучи като звучи като сюжет на документален филм. Възрастната жена живее в малкото крайбрежно градче Ла Бока. Когато е на 91 г. пада лошо и е хоспитализирана. Рентгеновата снимка показва, че в коремната ѝ кухина има нещо, първоначалното предположение е тумор.



По-детайлен преглед установява, че в утробата ѝ има калцифицираният плод, престоял в тялото ѝ над 60 години.



"Докторът ми каза, че имам тумор и трябва да ме оперират. Но после видяха, че всъщност това е бебе“, разказва Мелендес пред CNN.



Естела разказва, че години наред е усещала "буца“ в корема си, но не е подозирала какво всъщност носи. Макар да има проблеми със слуха и артрит, възрастната жена се чувствала сравнително добре и не е имала симптоми, които да насочат медицинските специалисти към подобно състояние.



Естела и съпругът ѝ Мануел Гонсалес били женени 74 години, но така и не им се родило дете. Гонсалес починал в началото 2013 г., без да разбере, че съпругата му е носила плод през по-голямата част от живота им.



"Новината ме зарадва. Буцата в корема ми напомня за него и за мечтата, която така и не ни се сбъдна “, споделя жената.



Племенникът ѝ Луис не може да повярва, че леля му никога не е почувствала болка, дори когато плодът е умрял.



В местната клиника обсъждат дали да премахнат оперативно калцифицирания плод, но в крайна сметка лекарите решават, че интервенцията е твърде опасна за възрастната жена. Лекарите уверяват, че "вкамененият“ плод не представлява риск за живота ѝ.







Случаят на Мелендес не е единствен в света — макар и изключително рядък. Подобна история разтърси неотдавна и Колумбия, където 82-годишна жена научава, че болките в таза са причинени от 40-годишен "каменен“ плод с тегло около два килограма. Там медиците решават да оперират, информира бТВ.



Медиците определят тази аномалия като литопедион – процес, при който плодът се калцифицира, когато бременността е извънматочна, най-често в коремната кухина. Когато плодът умре и няма механизъм да бъде изхвърлен от тялото, организмът го "капсулира“, за да се предпази от инфекция. Това го превръща в своеобразно "каменно бебе“.



Д-р Ким Гарси от University Hospitals Case Medical Center обяснява, че явлението е толкова рядко, че в медицинската литература са описани едва около 300 случая. Благодарение на модерната медицина повечето извънматочни бременности днес се откриват рано и не достигат до този стадий.



"Тялото има механизъм да се предпазва. Както старият хрущял в коляното се калцифицира, така и плодът се превръща в камък,“ казва Гарси.