Унгария премахва задължителната пенсионна възраст
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:23Коментари (0)281
© Фокус
От 1 януари 2026 г. в Унгария влиза в сила една от най-значимите реформи в социалната система на страната – премахва се задължителната пенсионна възраст от 65 години. Това означава, че навършването на тази възраст вече няма да бъде автоматична граница за пенсиониране.

Вместо това работещите ще могат сами да решават кога да се оттеглят от трудовия пазар, като вземат предвид своето здравословно състояние, финансови възможности и натрупан трудов стаж, пишат местни медии, цитирани от money.bg.

Кого засяга промяната

Първи ще се възползват родените през 1961 г., които ще имат право да поискат пълна старческа пенсия по новите правила. За родените през 1960 г. остава действащият досегашен режим, при който навършването на 65 години е задължително условие.

Въпреки гъвкавостта на системата, изискването за трудов стаж остава непроменено. Пълна пенсия се полага само при минимум 20 години трудов стаж. Частична пенсия може да бъде заявена след 15 години работа, но при навършени 65 години.

За жените се запазва програмата "Жени 40" - право на пенсия след 40 години стаж, включително времето за отглеждане на деца. Експерти предупреждават, че от 2026 г. условията може да станат по-строги, особено по отношение на доказването на минимален период на осигурена заетост и точността на документацията.

Допълнителни промени

От юни 2026 г. се променят правилата за вдовишка пенсия – съпрузите, които живеят разделени, също ще имат право на тази помощ, а не само тези в общо домакинство. Освен това ще бъде възможно да се получава старческа пенсия, без да се прекратява трудовият или осигурителен договор. Това е особено важно за работещите в здравеопазването, които ще могат да продължат дейността си, без да губят пенсията си - далеч не само у нас имаме

От 2026 г. пенсиите ще се изчисляват по нови правила, което ще доведе до първото увеличение и изплащане на 13-та пенсия едва през 2027 г.

Причини за реформата

Според унгарската статистика хората, родени след 1957 г., достигат пенсионна възраст в по-добро здраве и могат да останат активни по-дълго. Разпространението на дистанционната работа и гъвкавите форми на заетост позволява на хората да продължат да работят и след 65 години, без да са задължени да заемат пълен работен ден.

За работещите реформата носи предимства – по-дългият трудов стаж означава по-висока база за изчисляване на пенсията, а активният начин на живот може да се запази по-дълго.

За работодателите обаче възниква предизвикателство да осигурят достатъчно гъвкави позиции. Освен това не всички ще могат да се възползват еднакво от новите възможности - различията в здравословното състояние и доходите ще играят важна роля.







