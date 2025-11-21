Учени откриха едни от най-старите следи от живот на Земята

© БТА Учените откриха едни от най-старите следи от живот на Земята, използвайки нов метод, който разпознава химически отпечатъци от живи организми в древни скали -подход, който е обещаващ и за търсенето на живот извън нашата планета.



Изследователите са намерили доказателства за микробен живот в скали на възраст около 3,3 милиарда години от Южна Африка, когато Земята е била на около една четвърт от сегашната си възраст. Те са установили и наличието на молекулни следи от микроби, които са участвали във фотосинтезата за производство на кислород - превръщане на слънчевата светлина в енергия - в скали на възраст около 2,5 милиарда години от Южна Африка.



Специалистите са разработили нов машинен подход, за да разграничават в древните скали органични молекули с биологичен произход - от микроби, растения и животни - и такива с произход от неживи процеси, с точност над 90%. Методът е проектиран да разпознава химични модели, уникални за биологията, информира БТА.



"Забележителното откритие е, че можем да намерим следи от древен живот от силно разградени молекули“, каза Робърт Хейзън, минералог и астробиолог в Научния институт "Карнеги“ във Вашингтон и съавтор на проучването. То е публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences. "Това е промяна в парадигмата за начина, по който търсим древен живот“, допълни той.



"Събираме богати на въглерод молекули и ги анализираме по начин, който идентифицира хиляди малки молекулни фрагменти. След това разглеждаме тяхното разпределение с помощта на специален апарат. Човешкото око вижда само стотици или хиляди малки "върхове“ на различни молекули, но новият метод разкрива фини модели, разграничaващи молекулите, които някога са били живи, от тези, които не са били“, каза Хейзън.



Учените, търсещи доказателства за най-ранния живот на Земята, досега разчитат предимно на откриването на фосилизирани организми. Нашата планета се е образувала преди около 4,5 милиарда години. Първите живи организми на нея може би са били микроби, възникнали стотици милиони години по-късно в морски хидротермални извори или в сухоземни горещи извори.



Най-старите фосили на живи организми са куполообразни микробни отлагания, наречени строматолити, на възраст около 3,5 милиарда години в Австралия, и микробни структури на подобна възраст в Южна Африка. Но такива фосили са изключително редки.



Друга възможност да се намерят доказателства за ранния живот е да се търсят следи от биомолекули - химикали, свързани с живи организми, в древни скали. Новият подход следва именно този път.



Например изследователите са открили органични молекулни доказателства, че фотосинтезата, произвеждаща кислород, с течение на времето е обогатила атмосферата и е позволила еволюцията на сложни аеробни форми на живот. Това се е случило благодарение на морски бактерии повече от 800 милиона години по-рано, отколкото е документирано досега от този тип данни.



"От други доказателства беше добре известно, че на Земята има кислород отпреди 2,5 милиарда години, а може би и малко по-рано. Така че предоставихме първите убедителни доказателства за органични молекули във фосили, с перспективата да преместим рекорда още по-назад във времето“, каза Хейзън.



Всички древни биомолекули, като захари или липиди (например мазнини), са изчезнали и са се разпаднали на малки парченца с едва няколко въглеродни атома. Разпределението на тези фрагменти обаче е значително различно при органични молекули в живите и неживите организми.



"Приблизително удвоихме възрастта, на която можем да идентифицираме признаци на живот, използвайки органични молекули - от 1,6 милиарда до 3,3 милиарда години“, каза съавторът на проучването Анируд Прабу, минералог, астробиолог и учен в Научния институт "Карнеги“.



"Тази техника за биосигнатури може да разграничава не само живота от липсата на такъв, но и различни видове живот, като фотосинтетичните организми. Нашата статия показва как новият метод може да идентифицира отпечатъците от живот в древни скали, дори когато всички оригинални биомолекули са разградени“, каза Прабу.



Апаратите на НАСА са събрали скални проби от Марс в опит да разберат дали някога е имало живот на планетата.



Други дестинации в нашата Слънчева система също имат потенциал за търсене на живот, включително луните на Сатурн - Енцелад и Титан, както и тази на Юпитер - Европа.



Изследователите са получили финансиране от НАСА за разработване на подход за идентифициране на доказателства за живот. "Една от ключовите области на приложение на нашия проект е астробиологията“, каза Прабу.