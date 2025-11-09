Турският външен министър ще посети САЩ

© Турският външен министър Хакан Фидан ще посети САЩ в понеделник. Това съобщи днес, 9 ноември, турското външно министерство, предава a News.



Според информация, получена от агенция Anadolu, Фидан ще проведе срещи, за да обсъди двустранни и регионални въпроси.



За последно той посети САЩ през септември, когат придружи и турския президент Реджеп Тайип Ердоган за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.