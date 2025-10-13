ЗАРЕЖДАНЕ...
|Tурски митничари заловиха 105 кг марихуана на границата с България
Според изявлението камионът е бил спрян за допълнителна проверка със специално обучено куче, при която в ремаркето му с открит 97 пакета марихуана, скрити сред различни стоки.
Сред изземването на нелегалния товар, властите са задържали и водача на превозното средство.

