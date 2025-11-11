ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Турската прокуратура поиска над 2000 години затвор за арестувания кмет на Истанбул
Имамоглу беше арестуван преди около шест месеца по подозрение в корупция и подпомагане на терористични организации – обвинения, които той категорично отрича.
Според прокуратурата делото обхваща период от десет години, през който на държавата са нанесени щети на стойност близо 160 милиарда турски лири (около 5 милиарда долара). В обвинителния акт се посочва, че прокурорът настоява за присъда от над 2000 години затвор за Имамоглу.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Бедствие в Гърция
11:45 / 11.11.2025
От последните минути: Силно земетресение в Турция
20:43 / 10.11.2025
Как да разпознаем истинските евробанкноти?
17:22 / 10.11.2025
Съдът реши: Саркози излиза от затвора още днес
16:01 / 10.11.2025
Предупреждения в Гърция
10:13 / 10.11.2025
Земетресение от 4,6 по Рихтер разтърси Западна Турция
09:24 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS