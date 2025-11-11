Турската прокуратура поиска над 2000 години затвор за арестувания кмет на Истанбул

© От турската прокуратура внесоха обвинителен акт срещу 402 души, сред които е и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу – считан за един от основните политически опоненти на президента Реджеп Тайип Ердоган, предаде ynetnews.



Имамоглу беше арестуван преди около шест месеца по подозрение в корупция и подпомагане на терористични организации – обвинения, които той категорично отрича.



Според прокуратурата делото обхваща период от десет години, през който на държавата са нанесени щети на стойност близо 160 милиарда турски лири (около 5 милиарда долара). В обвинителния акт се посочва, че прокурорът настоява за присъда от над 2000 години затвор за Имамоглу.



