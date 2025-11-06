ИЗПРАТИ НОВИНА
Тук няма да имате достъп до онлайн платформата на Shein
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:05
©
Френското правителство обяви в сряда, че временно спира достъпа до онлайн платформата на Shein, докато компанията не докаже, че съдържанието ѝ отговаря на френското законодателство. Мярката идва след спор около продажбата на еротични кукли с детски черти, открити на уебсайта на гиганта в бързата мода.

Министерството на финансите, което съобщи решението, не уточни дали то ще засегне новооткрития физически магазин, нито посочи конкретните мотиви зад него. Междувременно достъпът до френската версия на сайта и възможността за поръчки останаха активни след изявлението на правителството, предава Euronews.

Съобщението съвпадна с откриването на първия постоянен магазин на Shein в Париж, разположен в един от най-емблематичните универсални магазини на града. Събитието привлече множество купувачи, но и протестиращи, включително активисти, размахващи плакати срещу марката. Те за кратко прекъснаха церемонията, преди да бъдат изведени от охраната. Стартирането на магазина на компания, отдавна критикувана за екологичните си практики и условията на труд, предизвика остра реакция от страна на екоорганизации, парижкото кметство и представители на местната модна индустрия.

Shein обяви по-рано, че е премахнала всички секс кукли и временно е спряла цялата категория продукти за възрастни, за да извърши вътрешна проверка. Компанията започна разследване, за да установи как подобни артикули са заобиколили контролните ѝ механизми. Междувременно онлайн петиция срещу откриването на магазина събра над 120 000 подписа, а детски и екологични организации осъдиха присъствието на бранда във Франция. Въпреки протестите пред универсалния магазин BHV, голям брой купувачи се стекоха на място, привлечени от ниските цени и възможността да разгледат продуктите на живо.

В отговор на тези проблеми Франция предприема конкретни мерки за ограничаване на влиянието на компании като Shein, Temu и AliExpress. Нов проектозакон включва инициативи за повишаване на информираността на потребителите, забрани за реклами, екологични данъци върху малки вносни пратки и по-строги правила за управление на отпадъците. Предложението вече е одобрено от Сената и предстои да бъде разгледано съвместно с Европейската комисия. 

"Това е черен ден за нашата индустрия“, коментира Тибо Льодюноа от Френската федерация на дамската конфекция, според когото откриването на магазина легитимира вредните практики на Shein по света.







