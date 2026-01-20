ИЗПРАТИ НОВИНА
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
Автор: Борислава Благоева 10:06Коментари (0)228
©
Американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи 200% мита върху френското вино и шампанско. Той постави това условие в отговор на отказа на френския президент Еманюел Макрон да се присъедини към ''Мирния съвет'' за Газа, предава CNBC.

Според Тръмп налагането на високи мита ще бъде средство за оказване на натиск върху френския президент Еманюел Макрон. 

"Ще наложа 200% мита върху френското вино и шампанско, а Макрон ще се присъедини към Мирния съвет“, цитира Reuters думите на американския президент.

По-рано източник, близък до Еманюел Макрон, заяви пред агенцията, че Франция може да не приеме предложението на Доналд Тръмп да се присъедини към ''Мирния съвет'' за Газа.







Още новини от Международни новини:
