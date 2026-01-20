ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
Според Тръмп налагането на високи мита ще бъде средство за оказване на натиск върху френския президент Еманюел Макрон.
"Ще наложа 200% мита върху френското вино и шампанско, а Макрон ще се присъедини към Мирния съвет“, цитира Reuters думите на американския президент.
По-рано източник, близък до Еманюел Макрон, заяви пред агенцията, че Франция може да не приеме предложението на Доналд Тръмп да се присъедини към ''Мирния съвет'' за Газа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Гръцките фермери се срещнаха с Мицотакис
22:56 / 19.01.2026
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:59 / 19.01.2026
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем евро...
11:05 / 19.01.2026
Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасва
09:42 / 19.01.2026
ЕС обмисля да наложи на САЩ ответни мита
22:43 / 18.01.2026
Акула нападна 13-годишно момче
16:27 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS