Тръмп за съюзниците в НАТО: Ние ще им се притечем на помощ, но се съмнявам, че те ще го направят за нас

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбелязва днес първата годишнина от завръщането си в Белия дом след шокираща политическа кампания. По време на пресконференция пред репортери американският президент говори за успехите постигнати от управлението му, предава Sky News.



Примирието в Близкия изток, борбата с нелегалната имиграция, увеличаването на БВП за страните от НАТО, отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро, перспективата за анексиране на Гренландия - всичко това бе само малка част от примерите са ''успехи'', които Тръмп даде по време на брифинга в Белия Дом.



Американският президент, обобщавайки първата година от втория си мандат, заяви, че е направил повече за НАТО от всеки друг "жив или мъртъв“.



Тръмп се похвали, че е постигнал увеличение на разходите за отбрана от страните от НАТО от 2% на 5% от БВП.



"Между другото, аз съм направил повече за НАТО от всеки друг човек, жив или мъртъв. Никой не е правил това за НАТО. И мисля, че в повечето случаи ще ви кажат това“, подчертава американският президент.



Той също така изрази загриженост, че САЩ харчат "огромни суми“ за Алианса.



"Най-големият ми страх относно НАТО е, че ние харчим огромни суми пари за НАТО. И знам, че ще им се притечем на помощ, но наистина се съмнявам, че те ще го направят“, заяви Тръмп.



Речта включваше и продължителна критика към предполагаеми злоупотреби със социални помощи от сомалийски имигранти в Минесота, както и поредните нападки срещу бившия президент Джо Байдън и Гренландия.



Тръмп се похвали още, че воените операции на Пентагона са спрели почти цялата контрабанда на наркотици, идващи по Карибско море от септември насам, обявявайки, че операциите ще се преместят от море на суша.



"Сега, много скоро, ще започнем да се справяме с наркотиците, които идват по суша. Знаем точно откъде идват“.



Служители на Белия дом разпространиха документ от 31 страници с изброени 365 предполагаеми "постижения“ в сферата на имиграцията, икономиката и външната политика на журналистите, присъстващи на брифинга.



По-рано американският президент призна, че Съединените щати "може да се наложи да избират“ между реализирането на амбициите си да завземат Гренландия и запазването на НАТО.



Бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен коментирайки актуалната геополитическата ситуация, заяви, че заплахите на Тръмп относно Гренландия са се превърнали в най-голямото предизвикателство за Алианса от 1949 г. насам.