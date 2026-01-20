ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Тръмп за съюзниците в НАТО: Ние ще им се притечем на помощ, но се съмнявам, че те ще го направят за нас
Автор: Борислава Благоева 23:39 / 20.01.2026Коментари (0)180
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбелязва днес първата годишнина от завръщането си в Белия дом след шокираща политическа кампания. По време на пресконференция пред репортери американският президент говори за успехите постигнати от управлението му, предава Sky News.

Примирието в Близкия изток, борбата с нелегалната имиграция, увеличаването на БВП за страните от НАТО, отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро, перспективата за анексиране на Гренландия - всичко това бе само малка част от примерите са ''успехи'', които Тръмп даде по време на брифинга в Белия Дом. 

Американският президент, обобщавайки първата година от втория си мандат, заяви, че е направил повече за НАТО от всеки друг "жив или мъртъв“.

Тръмп се похвали, че е постигнал увеличение на разходите за отбрана от страните от НАТО от 2% на 5% от БВП.

"Между другото, аз съм направил повече за НАТО от всеки друг човек, жив или мъртъв. Никой не е правил това за НАТО. И мисля, че в повечето случаи ще ви кажат това“, подчертава американският президент.

Той също така изрази загриженост, че САЩ харчат "огромни суми“ за Алианса.

"Най-големият ми страх относно НАТО е, че ние харчим огромни суми пари за НАТО. И знам, че ще им се притечем на помощ, но наистина се съмнявам, че те ще го направят“, заяви Тръмп.

Речта включваше и продължителна критика към предполагаеми злоупотреби със социални помощи от сомалийски имигранти в Минесота, както и поредните нападки срещу бившия президент Джо Байдън и Гренландия.

Тръмп се похвали още, че воените операции на Пентагона са спрели почти цялата контрабанда на наркотици, идващи по Карибско море от септември насам, обявявайки, че операциите ще се преместят от море на суша.

"Сега, много скоро, ще започнем да се справяме с наркотиците, които идват по суша. Знаем точно откъде идват“.

Служители на Белия дом разпространиха документ от 31 страници с изброени 365 предполагаеми "постижения“ в сферата на имиграцията, икономиката и външната политика на журналистите, присъстващи на брифинга.

По-рано американският президент призна, че Съединените щати "може да се наложи да избират“ между реализирането на амбициите си да завземат Гренландия и запазването на НАТО.

Бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен коментирайки актуалната геополитическата ситуация, заяви, че заплахите на Тръмп относно Гренландия са се превърнали в най-голямото предизвикателство за Алианса от 1949 г. насам.


Още по темата: общо новини по темата: 110
19.01.2026 Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
18.01.2026 ЕС обмисля да наложи на САЩ ответни мита
17.01.2026 САЩ обвиниха Европа в преувеличена реакция на плановете на Тръмп да завземе Гренландия
17.01.2026 Тръмп "наказа" с 10-процентни мита осем държави
17.01.2026 Арестуваха мъж, отправял смъртни заплахи срещу вицепрезидента на САЩ
16.01.2026 Тръмп плаши с мита страните, които не са съгласни с позицията му относно Гренландия
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
10:06 / 20.01.2026
Гръцките фермери се срещнаха с Мицотакис
22:56 / 19.01.2026
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:59 / 19.01.2026
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем евро...
11:05 / 19.01.2026
Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасва
09:42 / 19.01.2026
ЕС обмисля да наложи на САЩ ответни мита
22:43 / 18.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Президентска партия
Поскъпване на хранителните продукти
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: