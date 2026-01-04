ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Тръмп за Гренландия: САЩ трябва да имат контрол там за отбранителни цели
"Разбира се, имаме нужда от Гренландия“, заяви той в интервю за списание The Atlantic. "Имаме нужда от нея за отбранато ни.“
Изданието пише, че политикът е описал острова, автономна територия на членката на НАТО Дания, като зона, "заобиколена от руски и китайски кораби“.
Обсъждайки обаче възможни операции в чужбина, той добави: "Знаете ли, смяната на режима, както и да искате да я наречете, е по-добра от това, което има сега. Не може да стане по-лошо“, цитира Atlantic думите на Тръмп.
В неделя Кейти Милър, съпругата на заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър, публикува изображение в социалната медийна платформа X, на което е изобразена карта на Гренландия в цветовете на американското знаме, с надпис "Очаквайте скоро“. Това се случва на фона на операцията на САЩ във Венецуела.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 98
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 21 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Тръмп: Родригес ще плати "по-голяма цена от Мадуро"
20:45 / 04.01.2026
Венецуелската армия призна Делси Родригес за изпълняващ длъжностт...
20:36 / 04.01.2026
Рубио: САЩ не са във война с Венецуела и нямат войски на място
20:36 / 04.01.2026
Мицкоски за България: Отново пропуснаха шанса да бъдат добри съсе...
17:37 / 04.01.2026
Швейцария обяви 9 януари за Ден на национален траур
17:37 / 04.01.2026
Собственикът на бара в Кран-Монтана е лежал в затвора, бил сводни...
16:38 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS