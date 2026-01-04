Тръмп за Гренландия: САЩ трябва да имат контрол там за отбранителни цели

© Съединените щати се нуждаят от контрол над Гренландия за отбранителни цели. Това обяви днес американският президент Доналд Тръмп, предаваагенция ТАСС.



"Разбира се, имаме нужда от Гренландия“, заяви той в интервю за списание The Atlantic. "Имаме нужда от нея за отбранато ни.“



Изданието пише, че политикът е описал острова, автономна територия на членката на НАТО Дания, като зона, "заобиколена от руски и китайски кораби“.



Обсъждайки обаче възможни операции в чужбина, той добави: "Знаете ли, смяната на режима, както и да искате да я наречете, е по-добра от това, което има сега. Не може да стане по-лошо“, цитира Atlantic думите на Тръмп.



В неделя Кейти Милър, съпругата на заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър, публикува изображение в социалната медийна платформа X, на което е изобразена карта на Гренландия в цветовете на американското знаме, с надпис "Очаквайте скоро“. Това се случва на фона на операцията на САЩ във Венецуела.