ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Тръмп се подигра на Макрон
"Гледах го вчера с тези красиви очила. Какво, по дяволите, се случва?“, каза Тръмп, говорейки пред световните лидери на годишния Световен икономически форум в швейцарския планински курорт.
Екипът на Макрон заяви, че изборът да носи тъмни слънчеви очила тип "авиатор“ по време на речта си, която се състоя на закрито, е бил с цел да защити очите си поради спукан кръвоносен съд.
След речта на Макрон в интернет се появиха много публикации по темата, някои от които го уприличаваха на герой от "Топ Гън“, докато изказваше неодобрението си към Тръмп за Гренландия, а други го критикуваха.
По време на речта си във вторник, 20 януари, Макрон описа като "фундаментално неприемлива“ заплахата на Вашингтон да наложи нови тарифи, включително върху френското вино и шампанско, за да подчини решимостта на Европа и да ѝ позволи да купи Гренландия.
Макрон обеща, че Франция ще се противопостави на "тирани“.
В сряда, 21 януари, Тръмп остро критикува Европа и нейните лидери, предаде Ройтерс, цитиран от bTV.
И макар да изключи употребата на сила в опита си да контролира Гренландия, той даде ясно да се разбере, че иска да притежава арктическия остров.
Лидерите на НАТО предупредиха, че стратегията на Тръмп за Гренландия може да разклати алианса, докато лидерите на Дания и Гренландия предложиха широк спектър от начини за по-голямо присъствие на САЩ на стратегическата островна територия с 57 000 души население.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Средната месечна нетна заплата в Хърватия, която преди три години...
10:03 / 21.01.2026
Тръмп за съюзниците в НАТО: Ние ще им се притечем на помощ, но се...
23:39 / 20.01.2026
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
10:06 / 20.01.2026
Гръцките фермери се срещнаха с Мицотакис
22:56 / 19.01.2026
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:59 / 19.01.2026
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем евро...
11:05 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS