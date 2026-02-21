Тръмп повиши глобалните мита от 10% на 15%

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че ще повиши от 10% на 15% митата върху вноса в САЩ за всички страни. Той обяви това днес в Truth Social.



Увеличението става само часове след като американският президент обяви нови 10% мита за целия свят, след като предния ден Върховния съд на САЩ отмени тарифите за внос на Тръмп, обявявайки ги за нелегитимни.



''Като президент на Съединените американски щати, ще увелича 10-процентното световно мито върху страни, много от които "ограбват“ САЩ в продължение на десетилетия, без да понасят наказание (докато не дойдох аз!), до напълно допустимото и законно изпитано ниво от 15%. През следващите няколко месеца администрацията на Тръмп ще определи и издаде новите и законно допустими тарифи, които ще продължат нашия изключително успешен процес на ''Да направим Америка отново велика''!!!... Благодаря ви за вниманието към този въпрос. Президент Доналд Дж. Тръмп'', написа американският президент.



В петък Върховният съд отмени тарифите, наложени съгласно Закона за международни извънредни икономически правомощия.



Европейските лидери реагираха с предпазливо облекчение на решението на съда, като същевременно предупредиха, че несигурността в търговията вероятно ще продължи. Европейската комисия от своя страна призова за стабилност в трансатлантическите търговски отношения.