ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп потвърди ударите на САЩ срещу Иран
©
Той заявява, че "заплашителните действия на Техеран пряко застрашават Съединените щати, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят“.
"В продължение на 47 години“, добавя Тръмп, "иранският режим скандира "Смърт на Америка“ и води безкрайна кампания на кръвопролитие“.
Той се позовава на кризата с американското посолство от 1979 и 1981 г., когато 66 заложници бяха държани в плен в продължение на 444 дни.
"Това е масов терор и ние няма да го търпим повече".
Малко по-рано бе съобщено, че израелските военни са започнали атаки срещу Иран, От своя страна вестник New York Times съобщи, че САЩ също са нанесли удари срещу Иран. "Американските удари срещу Иран са в ход", предаде изданието.
Още по темата
/
"Възраждане": Искаме обяснение за американските военни самолети на летището в София! Това е недопустимо!
22.02
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
08.09
Поптодорова: Войната между Иран и Израел не е приключила, за Европа Русия е по-реалната заплаха
28.06
Още от категорията
/
CNN: Десетки документи на ФБР липсват от "досиетата на Епстийн", включително на жена, която обвинява Тръмп
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Почина Нийл Седака
07:26
Върнаха в Турция 41 души, издирвани за престъпления, петима от тя...
13:16 / 27.02.2026
Евростат с последни данни за инфлацията
22:34 / 26.02.2026
Земетресение в Румъния, усети се и в България
22:08 / 26.02.2026
Скоро няма да има допълнителни такси за роуминг в страните от Зап...
10:17 / 26.02.2026
Най-големият производител на картофи в ЕС раздаде хиляди тонове с...
20:56 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.