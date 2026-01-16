ИЗПРАТИ НОВИНА
Тръмп плаши с мита страните, които не са съгласни с позицията му относно Гренландия
Автор: Борислава Благоева 19:16Коментари (1)332
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи тарифи на страните, които не са съгласни с визията му за анексирането на Гренландия. Той заяви това по време на реч в Белия дом, съобщава Sky News.

Американският президент, коментирайки въпрос за тарифите върху лекарствата, спомена Гренландия. Тръмп се нарече "крал на тарифите“ и заплаши, че може да наложи нови тарифи на страни, които не са съгласни с позицията му, че Съединените щати трябва да управляват острова.

"Мога да го направя и за Гренландия. Мога да наложа тарифи на страни, ако не се споразумеят за Гренландия, защото се нуждаем от острова за националната сигурност. Така че мога да го направя“, добави президентът на САЩ.


Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

