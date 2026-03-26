Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви 10-дневно спиране на ударите по иранската енергийна инфраструктура. Той обяви това си решение чрез публикация в социалната си мрежа Truth Social.
''В отговор на искане от иранските власти, моля, считайте това изявление за потвърждение, че спирам унищожаването на енергийната инфраструктура за 10 дни, до 20:00 часа в понеделник, 6 април 2026 г. (2:00 часа българско време на 7 април)'', заяви президентът на САЩ.
''Преговорите продължават и въпреки погрешните твърдения на фалшиви медии, те вървят много добре'', добави американският държавен глава.
Тръмп отлага военните удари
Тръмп заплаши да унищожи електроцентралите на Иран, ако не се вдигне блокадата на Ормузкия проток
