Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви 10-дневно спиране на ударите по иранската енергийна инфраструктура. Той обяви това си решение чрез публикация в социалната си мрежа Truth Social.

''В отговор на искане от иранските власти, моля, считайте това изявление за потвърждение, че спирам унищожаването на енергийната инфраструктура за 10 дни, до 20:00 часа в понеделник, 6 април 2026 г. (2:00 часа българско време на 7 април)'', заяви президентът на САЩ.

''Преговорите продължават и въпреки погрешните твърдения на фалшиви медии, те вървят много добре'', добави американският държавен глава.