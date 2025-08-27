ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Тръмп обвини Сорос в подкрепа на протестите в САЩ, заплаши го със съд
Автор: Борислава Благоева 22:52Коментари (0)133
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини бизнесменът Джордж Сорос и синът му  в "подкрепа на насилствените протести в САЩ“, тъй като според него те са ги финансирали. В публикация в социалната платформа Truth Socia Тръмп остро критикува 95-годищният Сорос и призова той да бъде подведен под отговорност. 

"Джордж Сорос и неговият прекрасен радикално ляв син трябва да бъдат преследвани по закона RICO за подкрепа на насилствени протести в цяла Америка. Няма да позволим на тези лунатици да унищожат допълнително тази страна“, написа Тръмп.

Той също така подчерта, че няма да позволи на Сорос и сина му да имат пълна свобода в Съединените щати.

"Сорос и неговата психопатична група нанесоха големи щети на страната ни! Включително и лудите му приятели на Западното крайбрежие. Бъдете внимателни, ние наблюдаваме“, предупреди Тръмп.

Дългогодишните конспиративни теории, свързани със семейство Сорос, отново се развихриха през юни, когато в Лос Анджелис избухнаха улични протести срещу засилените имиграционни рейдове.

Тръмп използва демонстрациите като оправдание за разполагането на Националната гвардия и морската пехота в управлявания от демократите град.

95-годишният Сорос, който е роден в Унгария, отдавна е страшилище за крайната десница в Европа и САЩ заради финансовата си подкрепа за прогресивни каузи.

Той е бил обвиняван за разпространяване на мигрантската криза в Европа и на южната граница на Съединените щати, както и за организиране на масови протести срещу полицейското насилие след убийството на Джордж Флойд през 2020 г.

Сорос обяви през 2023 г., че ще предаде контрола над филантропична империя на сина си Александър.


Още по темата: общо новини по темата: 68
26.08.2025 »
12.08.2025 »
02.08.2025 »
01.08.2025 »
17.07.2025 »
12.07.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Две деца са убити при стрелба в католическо училище в САЩ
20:00 / 27.08.2025
Въвежда се четиридневна работна седмица с 10-часови смени в Гърци...
14:11 / 26.08.2025
Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
21:04 / 25.08.2025
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
21:22 / 24.08.2025
Банкери: Най-големите икономики в света ще имат недостиг на работ...
17:13 / 24.08.2025
Три сестри загинаха при преобръщане на мигрантска лодка
16:50 / 24.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Купа на България сезон 2025/2026
Лека атлетика - подготовка и състезания
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: