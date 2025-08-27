ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп обвини Сорос в подкрепа на протестите в САЩ, заплаши го със съд
"Джордж Сорос и неговият прекрасен радикално ляв син трябва да бъдат преследвани по закона RICO за подкрепа на насилствени протести в цяла Америка. Няма да позволим на тези лунатици да унищожат допълнително тази страна“, написа Тръмп.
Той също така подчерта, че няма да позволи на Сорос и сина му да имат пълна свобода в Съединените щати.
"Сорос и неговата психопатична група нанесоха големи щети на страната ни! Включително и лудите му приятели на Западното крайбрежие. Бъдете внимателни, ние наблюдаваме“, предупреди Тръмп.
Дългогодишните конспиративни теории, свързани със семейство Сорос, отново се развихриха през юни, когато в Лос Анджелис избухнаха улични протести срещу засилените имиграционни рейдове.
Тръмп използва демонстрациите като оправдание за разполагането на Националната гвардия и морската пехота в управлявания от демократите град.
95-годишният Сорос, който е роден в Унгария, отдавна е страшилище за крайната десница в Европа и САЩ заради финансовата си подкрепа за прогресивни каузи.
Той е бил обвиняван за разпространяване на мигрантската криза в Европа и на южната граница на Съединените щати, както и за организиране на масови протести срещу полицейското насилие след убийството на Джордж Флойд през 2020 г.
Сорос обяви през 2023 г., че ще предаде контрола над филантропична империя на сина си Александър.
