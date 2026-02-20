Тръмп: В чужбина танцуват по улиците след решението на Върховния съд, това няма да трае дълго

© Доналд Тръмп заяви, че се "срамува от някои членове“ на Върховния съд, защото "нямат смелостта да направят това, което е правилно“ за САЩ, предава Sky News.



Американският президент благодари на тримата съдии, които са гласували в негова полза, преди да заяви, че чуждите държави, "които ни ограбват от години“, сега "танцуват по улиците“.



"Няма да танцуват дълго, уверявам ви“, добавя той.



"Демократите в съда са развълнувани. Те автоматично гласуват с "не“.



"ФОКУС" припомня, че Върховният съд на САЩ се произнесе относно законността на мащабните мита, наложени от Доналд Тръмп миналата година. Съдът отмени митата.