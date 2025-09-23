ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп: Страните от НАТО имат право да свалят руски самолети
На въпрос на репортер дали Тръмп смята, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски самолети, които нарушават въздушното пространство на Алианса, президентът на САЩ отговори: "Да, мисля, че трябва.“
"Украйна сега много успешно спира мощна руска армия. Имаме голямо уважение към борбата, която Украйна води. Това е просто невероятно“, добави американският лидер.
Припомняме, че по-рано държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ няма да свалят руски самолети, нарушаващи въздушното им пространство на страните от НАТО, ако те не предприемат агресивни действия.
