Желязков: Meta има инвестиционни намерения към България
Автор: Десислава Томева 11:20
©
В рамките на посещението си в САЩ българският премиер се срещна с представители на големи американски компании като Meta и General Electric. Росен Желязков и изтъкна, че от Meta са заявили инвестиционнен интерес към България.

"Meta ни запознаха с техните инвестиционни намерения в Европа. В момента те се концентрират – тази и следващата година в други държави, но след 2028 година много сериозен интерес имат към нас. Това се дължи на регионалните възможности, които предлага България с елементите и потенциала, които имаме. За нас е важено да комбинираме интереса на американския бизнес – от една страна на производителите на оборудване, от друга страна крайните ползватели", обясни Росен Желязков пред журналисти в САЩ.


