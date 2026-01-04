© Доналд Тръмп предупреди вицепрезидента и изпълняващ длъжността президент на Венецуела Делси Родригес да не се противопоставя на САЩ.



"Ако не направи това, което е правилно, ще плати много висока цена, вероятно по-голяма от Мадуро", каза американският президент пред The Atlantic, цитирано от Sky news.



Вчера Тръмп заяви, че САЩ ще "управляват" Венецуела след залавянето на президента Николас Мадуро.



"Знаеш ли, възстановяването там и смяната на режима, както и да го наречеш, е по-добро от това, което имаш сега. Не може да стане по-зле," каза още Тръмп.



ФОКУС припомня, че Въоръжените сили на Венецуела признаха Делси Родригес за изпълняващ длъжността президент.



На 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че венецуелският лидер Николас Мадуро, заедно със съпругата си Силия Флорес, са били заловени от специалните сили "Делта“ и изведени от страната. Главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви, че Мадуро ще бъде съден съгласно американското законодателство.



