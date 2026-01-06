ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Тръмп: Операцията във Венецуела показа, че САЩ имат най-силната армия в света
Той бързо спомена Венецуела, като заяви, че САЩ са преживели "успешна нощ“ само преди няколко дни.
Доналд Тръмп заяви, че операцията във Венецуела за свалянето на Николас Мадуро доказва, че "имаме най-мощната, най-смъртоносна и най-съвършената“ армия.
Той добави: "Това е най-страховитата армия на планетата Земя и няма дори близка конкуренция. Знаете, отдавна го повтарям. Никой не може да ни победи".
Във вторник ООН изрази дълбока загриженост след военната намеса на САЩ във Венецуела, предупреждавайки, че тя "е подкопала основен принцип на международното право". Много държави оспорват законността на американската намеса в страната.
Срещата се провежда в Кенеди Център, който е обект на спорни усилия за преименуване.
Управителният съвет на институцията, който според информация в различни медии е бил подбран лично от Тръмп, гласува преди Коледа да бъде преименуван на "Тръмп-Кенеди център", но това не бе одобрено от Конгреса и бе критикувано от членове на семейство Кенеди.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 33
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Комарджия спечели половин милион долара от залавянето на Николас ...
12:53 / 06.01.2026
Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! От шофьор на автобус Маду...
23:05 / 05.01.2026
Мадуро пледира "невинен"
21:28 / 05.01.2026
Мадуро и съпругата му се явяват пред съда в Ню Йорк
19:44 / 05.01.2026
Куба обяви двудневен траур за загиналите при защитата на Мадуро
08:58 / 05.01.2026
Младежи на 14 и 15 години са сред жертвите на пожара в Швейцария
08:01 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS