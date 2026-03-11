Axios.
''Малко от това, малко от онова... Когато искам да свърши, ще свърши'', заяви той.
Въпреки че Тръмп публично сигнализира, че операцията му до голяма степен е постигнала целите си, американски и израелски представители казват, че не е имало вътрешни насоки за това кога боевете биха могли да приключат.
''Войната върви чудесно. Изпреварили сме графика. Нанесохме повече щети, отколкото смятахме за възможно, дори през първите шест седмици'', категоричен е американският президент.
Според Тръмп враждебността на Иран се простира не само до Израел и Съединените щати, но и до държавите от Персийския залив в целия регион.
''Те се стремяха да завладеят останалата част от Близкия изток. Те плащат за 47 години смърт и разрушения, които причиниха. Това е отмъщение'', добави Тръмп.
В същото време Axios пише, че израелски и американски представители се готвят за поне още две седмици удари срещу Иран.
Удари срещу Иран
Припомняме, че сутринта на 28 февруари Израел започна операция по бомбардиране на иранската столица Техеран. Малко по-късно стана ясно, че това е началото на съвместна операция с въоръжените сили на САЩ срещу Иран.
Трябва да се отбележи, че американската разузнавателна общност призова преди дни за повишена бдителност от страна на правителствените агенции и частните компании на САЩ във връзка с очакваните опити за отмъщение от страна на Иран, по-специално чрез кибератаки.
Според съобщения в медиите, САЩ са похарчили 5,6 милиарда долара за боеприпаси само през първите два дни на войната в Иран.
Съветниците на американския президент го призовават да прекрати войната по-бързо, опасявайки се, че продължителен конфликт и скок на цените на петрола ще предизвикат политическа реакция и ще повлияят на изборите за Конгрес.
