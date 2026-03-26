Президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път разкритикува съюзниците от НАТО, че не искат да помогнат на Вашингтон във войната срещу Иран, настоявайки, че е трябвало да го направят още преди началото на операцията. Тръмп заяви това по време на открито заседание на кабинета си, съобщава Европейская правда.
Американският президент изрази разочарованието си от НАТО, тъй като Алиансът ''не е направил абсолютно нищо", за да помогне на САЩ в действията им срещу Иран.
Тръмп заяви, че е нарекъл НАТО "хартиен тигър" още преди 25 години.
"Ще кажа това публично: ние сме много разочаровани от НАТО. Защото НАТО не е направило абсолютно нищо, за да ни помогне. Казах преди 25 години, че НАТО е хартиен тигър. Ние ще им се притечем на помощ, но те никога няма да ни помогнат... Те не ни се притекоха на помощ, а чак сега всички искат да помогнат, когато те (Иран.) са унищожени".
Според президента на САЩ съюзниците е трябвало да предложат помощ веднага след началото на операцията или дори преди това.
''Всъщност те направиха изявление, няколко от тях, че искат да се присъединят към войната. Не, трябваше да се присъединят от самото начало на войната или дори преди да започне. Великобритания заяви преди три седмици, че ще изпрати своите самолетоносачи, които, между другото, не са най-добрите'', отбелязва Тръмп.
Американският президент многократно е критикувал съюзниците от НАТО, обвинявайки ги в бездействие по отношение на войната в Иран. В същото време той многократно е заявявал, че Съединените щати не се нуждаят от подкрепа от други страни в своите операции.
Според Politico администрацията на Тръмп не е изпратила конкретни искания до европейските съюзници от НАТО за помощ при деблокирането на Ормузкия проток.
Американският президент също така нарече преди дни НАТО ''хартиен тигър''. като заяви, че Съединените щати ще запомнят ''бездействието“ на съюзниците във войната срещу Иран.
