Тръмп: Хаменей е мъртъв и имаме много добра идея за бъдещото ръководство на Иран
На въпроса кой ще замести Хаменей, Тръмп отговори пред NBC: "Не знам, но в даден момент ще ми се обадят, за да ме попитат кого бих искал... Заявявам го само с лека ирония.“
Тръмп също така посочва пред ABC, че смята, че Хаменей е мъртъв.
Тръмп допълва пред ABC: "Не искам да посочвам нищо категорично, докато не видя нещата, но смятаме, че е така. И много от лидерите им са мъртви.“
Попитан "за бъдещото ръководство на Иран", Тръмп отговори: "Да. Имаме много добра идея.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп "изрази оптимизъм" относно американско-израелската атака срещу Иран, като посочва, че върви "много добре".
Попитан колко дълго ще продължи, Тръмп заявява: "Наистина, колкото искаме. Но щетите вече са нанесени. Всъщност, те са с увреждания толкова дълго, колкото искаме."
/
ГЕРБ - СДС: Служебното правителство има временен мандат, парламентът има демократична легитимност!
28.02
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран
28.02
"Под развалините има още деца": Броят на загиналите при удара по девическо училище в Иран се увеличи на 60
28.02
/
CNN: Десетки документи на ФБР липсват от "досиетата на Епстийн", включително на жена, която обвинява Тръмп
25.02
Пожар обхвана известен хотел в Дубай след иранска атака
19:33 / 28.02.2026
РВД: Нито един от американските самолети не е излетял от летище "...
19:34 / 28.02.2026
WSJ: Цената на петрола ще се увеличи драстично заради ударите по ...
19:32 / 28.02.2026
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при удари...
16:38 / 28.02.2026
"Под развалините има още деца": Броят на загиналите при удара по ...
16:00 / 28.02.2026
Иран нанася тежки удари по американски бази в Близкия Изток
14:19 / 28.02.2026
