Треньор почина по време на мач

Западната ни съседка Сърбия потъна в скръб, след като 44-годишният наставник на Раднички (Крагуевац) Младен Жижович почина по време на гостуването на Младост (Лучани) в двубой от 14-ия кръг на местната футболна Суперлига.



Босненският старши треньор припада в 22-ата минута на срещата, а след това веднага е транспортиран в болница. Въпреки усилията на лекарите обаче, той почива.