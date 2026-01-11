ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Торнадо в Гърция: Вятър с 150 км/ч преобръща автомобили и самолети в Александруполис
Автор: Борислава Благоева 16:44Коментари (0)426
©
виж галерията
Торнадо с ветрове от 154,5 км/ч премина през центъра на гръцкия град Александруполис, преобръщайки три учебни самолета на летището, събаряйки дървета и повреждайки витрини и автомобили. Това съобщава гръцкият ERT-news. 

Според канала, силна буря и торнадо са преминали през града вечерта на 10 януари. На местното летище ''Демокритос'' силните ветрове преобърнли три учебни самолета. Паркирани автомобили също са претърпяли щети.

Въпреки лошите метеорологични условия обаче, всички полети на летището се изпълняват нормално. Съобщава се за щети и на пристанището на града, където лодки бяха изхвърлени на брега.

Според Националната обсерватория на Атина, пориви на вятъра, достигащи 154,5 км/ч (94,5 мили/ч) и продължаващи приблизително 15 минути, са съборили над 15 дървета по крайбрежните и централните булеварди на града, като са паднали върху паркирани автомобили или са блокирали движението. Съборени са и тенти, повредени са няколко витрини, а кошчета за боклук, маси и столове са били преобърнати. За щастие, няма пострадали жители.

Пожарните служби в Александруполис и околността отсичат и премахват паднали дървета от улиците, поправят други щети и осигуряват безопасността на обществените места. Според прогнозите за времето, силните югозападни ветрове ще продължат до сутринта. В изявление на община Александруполис жителите са посъветвани да ограничат движенията си, да стоят далеч от дървета, пътни знаци или временни конструкции и да следват инструкциите на правителството.



Още по темата: общо новини по темата: 847
11.01.2026 Трима души загинаха при лавини във Франция
10.01.2026 Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер в Гърция
09.01.2026 Бурята "Горети" причини хаос в Европа, отменени са полети, стотици хиляди са без ток
08.01.2026 Торнадо причини сериозни щети в Северозападна Гърция
05.01.2026 Поредно земетресение в България
02.01.2026 Силно земетресение от 6.5 по Рихтер разтърси Мексико
предишна страница [ 1/142 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Собственикът на бара в Швейцария, където загинаха 40 души: Вратат...
10:47 / 11.01.2026
Мадуро от затвора: Ние сме бойци, не тъгувайте
10:05 / 11.01.2026
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
19:55 / 10.01.2026
Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Миси...
19:34 / 10.01.2026
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употр...
17:31 / 10.01.2026
Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер в Гърция
09:42 / 10.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
19:00 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:24 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Зима 2025/2026 г.
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: