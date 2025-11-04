ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежко престъпление: Мъж уби бременната си приятелка, не искал детето
Непълнолетната жертва е Кейлин Фиенго. Тя е намерена в колата си, като й е направено ултразвуково сканиране, потвърждаващо бременността ѝ. Тя е била бременна в третия месец и е разказала на приятеля си Донован Фейсън за бременността си. Той я е помолил да направи аборт, тъй като се оказало, че вече е във връзка и няма планове да има дете с непълнолетно момиче. Тя обаче отказала, след което той бил решен да убие Кейлин.
Престъпните намерения на Донован са потвърдени в кореспонденцията му с приятел. Той се заклел да "сложи край“ на бременната си бивша приятелка и заявил, че тя се е превърнала в "пречка в живота му“. Освен това американецът изпращал заплашителни съобщения на жената, но тя отказала да направи аборт. Аутопсията не потвърдила, че Донован Фейсън е биологичният баща на детето на убитата жена, но съдията го признал за виновен в убийство. Има достатъчно доказателства за участието му в престъплението.
