Съпруга на служител на Белия дом публикува карта на Гренландия в цветовете на американското знаме
Автор: Борислава Благоева 21:52
©
В неделя, 4 ануари, Кейти Милър, съпругата на заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър, публикува изображение в социалната медийна платформа X, на което е изобразена картата на Гренландия в цветовете на американското знаме.

Съпругата на служителя на Белия дом е придружила снимката с многозначителното послание: "Очаквайте скоро“.

Това се случва на фона на операцията на САЩ във Венецуела и изявленията на Тръмп от днес, спрямо острова.


04.01.2026 Тръмп за Гренландия: САЩ трябва да имат контрол там за отбранителни цели
01.01.2026 Тръмп разкри своята основна новогодишна цел
22.12.2025 ФБР откри снимка на принцеса Даяна, скрита в гардероба на Епстийн
20.12.2025 "Заличават" ли имената на известните от досиетата на Епстийн
20.12.2025 Скандална снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн
20.12.2025 Бил Клинтън за досиетата "Епстийн": Администрацията на Тръмп се опитва да скрие истинските виновници
Тръмп: Родригес ще плати "по-голяма цена от Мадуро"
20:45 / 04.01.2026
20:45 / 04.01.2026
Венецуелската армия призна Делси Родригес за изпълняващ длъжностт...
20:36 / 04.01.2026
20:36 / 04.01.2026
Рубио: САЩ не са във война с Венецуела и нямат войски на място
20:36 / 04.01.2026
20:36 / 04.01.2026
Мицкоски за България: Отново пропуснаха шанса да бъдат добри съсе...
17:37 / 04.01.2026
17:37 / 04.01.2026
Швейцария обяви 9 януари за Ден на национален траур
17:37 / 04.01.2026
17:37 / 04.01.2026
Собственикът на бара в Кран-Монтана е лежал в затвора, бил сводни...
16:38 / 04.01.2026
16:38 / 04.01.2026

Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
