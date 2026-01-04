Съпруга на служител на Белия дом публикува карта на Гренландия в цветовете на американското знаме

© В неделя, 4 ануари, Кейти Милър, съпругата на заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър, публикува изображение в социалната медийна платформа X, на което е изобразена картата на Гренландия в цветовете на американското знаме.



Съпругата на служителя на Белия дом е придружила снимката с многозначителното послание: "Очаквайте скоро“.



Това се случва на фона на операцията на САЩ във Венецуела и изявленията на Тръмп от днес, спрямо острова.