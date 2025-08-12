Стана ясно къде ще е срещата между Тръмп и Путин 

© Прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит потвърди, че дългоочакваната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се състои в Анкъридж, Аляска в петък - 15 август.



Тя описа предстоящата среща на Тръмп с Путин като "упражнение по изслушване", пише BBC.



Стана ясно още, че украинският президент Володимир Зеленски ще проведе виртуални разговори както с американския президент, така и с европейските лидери в сряда.



Говорителят на Държавния департамент Тами Брус каза, че президентът на Русия е този, който пръв е повдигнал въпроса за лични разговори с Тръмп.