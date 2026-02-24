ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Собственици на магазини във Великобритания: Крадци омитат цели рафтове с шоколад
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:35Коментари (1)891
©
В последните месеци някои британски полицейски управления публикуват видеа с кражби на шоколад, за да подчертаят нарастващия проблем.

Миналата седмица мъж бе арестуван с палто, пълно с шоколадови яйца.

"Шоколадът е само една от високостойностните стоки, които крадците често таргетират, наред с алкохол, месо и кафе. Кражбите имат реално и трайно въздействие, не само върху бизнеса, но и върху персонала, който се сблъсква с тормоз и насилие“, заявяват от полицията.

Според годишния доклад на British Retail Consortium през миналата година са регистрирани 5,5 милиона кражби от магазини, а ежедневно се случват около 1 600 случая на насилие и злоупотреба срещу служители на търговията на дребно. Въпреки че това е с една пета по-малко в сравнение с предходната година, цифрата остава втората най-висока в историята.

Супермаркетите също засилват мерките за сигурност на шоколадовите продукти. Tesco, Co-Op и Sainsbury’s използват прозрачни кутии, които клиентите могат да отварят само с помощта на персонала.

Групата Heart of England Co-Op, която управлява 38 магазина в Уест Мидландс, Уорикшир, Лестършир и Нортхемптъншир, заяви пред BBC, че кражбата на шоколад им е коствала 250 000 паунда през 2024 г. Продуктът е бил най-краденият в мрежата, като само алкохолът е надхвърлил шоколада през 2025 г.

Главният изпълнителен директор Стив Браун коментира: "Кражбата на шоколад е огромен проблем. Крадците не взимат просто един шоколад, а "омитат" цели рафтове.“ Според него един рафт шоколад струва около 500 паунда, а групата е похарчила 3 млн. паунда за мерки за сигурност.

Търговецът Сунита Агаруал, която управлява два магазина в Лестър и Шефийлд, е инсталирала над 30 камери за видеонаблюдение и използва AI технологии за разпознаване на крадци, като поставя снимки на известни нарушители на касата. Екипът ѝ вече е спрял промоциите на шоколад на лесно достъпни места.

"Шоколадът е новата мода за организираната престъпност. Сладките изделия се крадат по предварителна поръчка и се препродават светкавично на черния пазар – на други малки магазинчета, кафенета, ресторанти или на улицата“, добавя Пол Шийма, собственик на магазини.

Според ACS (Association of Convenience Stores) търговците се нуждаят от повече помощ от полицията и по-строги наказания за престъпниците.

Главният изпълнителен директор Джеймс Лоуман подчертава: "Конфекцията, както и други често крадени продукти, се препродава чрез незаконни канали, които финансират по-широка престъпна дейност. Освен по-добра полицейска подкрепа и ефективни присъди за рецидивисти, е необходима и борба с мрежите, препродаващи откраднати стоки.“







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 28 мин.
0
 
 
Чудусно, Англия поиска да прияти негърски и арабски престъпници - получи си го. Защо плачат? Англия ще се управляма от Мохамед, англичанките ще раждат негърчета. Каквото повикало, това се обадило! Дано Шотландия и Уелс по-скоро се откъснат ог тази клоака.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Международни новини:
Зеленски за Донбас: Ако им подадем пръст, ще ни отхапят ръката
08:14 / 24.02.2026
Прекупвачите и ботовете владеят пазара на билети
12:41 / 23.02.2026
Река Марица заля над 60 000 декара, пробити са диги
12:40 / 23.02.2026
Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е предупрежде...
19:16 / 22.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Властите в Румъния разкриха схема за трафик на мигранти с българс...
18:55 / 20.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Други спортове
Пиян и без книжка предизвика кърваво меле в Пловдивско
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: