|Собственици на магазини във Великобритания: Крадци омитат цели рафтове с шоколад
Миналата седмица мъж бе арестуван с палто, пълно с шоколадови яйца.
"Шоколадът е само една от високостойностните стоки, които крадците често таргетират, наред с алкохол, месо и кафе. Кражбите имат реално и трайно въздействие, не само върху бизнеса, но и върху персонала, който се сблъсква с тормоз и насилие“, заявяват от полицията.
Според годишния доклад на British Retail Consortium през миналата година са регистрирани 5,5 милиона кражби от магазини, а ежедневно се случват около 1 600 случая на насилие и злоупотреба срещу служители на търговията на дребно. Въпреки че това е с една пета по-малко в сравнение с предходната година, цифрата остава втората най-висока в историята.
Супермаркетите също засилват мерките за сигурност на шоколадовите продукти. Tesco, Co-Op и Sainsbury’s използват прозрачни кутии, които клиентите могат да отварят само с помощта на персонала.
Групата Heart of England Co-Op, която управлява 38 магазина в Уест Мидландс, Уорикшир, Лестършир и Нортхемптъншир, заяви пред BBC, че кражбата на шоколад им е коствала 250 000 паунда през 2024 г. Продуктът е бил най-краденият в мрежата, като само алкохолът е надхвърлил шоколада през 2025 г.
Главният изпълнителен директор Стив Браун коментира: "Кражбата на шоколад е огромен проблем. Крадците не взимат просто един шоколад, а "омитат" цели рафтове.“ Според него един рафт шоколад струва около 500 паунда, а групата е похарчила 3 млн. паунда за мерки за сигурност.
Търговецът Сунита Агаруал, която управлява два магазина в Лестър и Шефийлд, е инсталирала над 30 камери за видеонаблюдение и използва AI технологии за разпознаване на крадци, като поставя снимки на известни нарушители на касата. Екипът ѝ вече е спрял промоциите на шоколад на лесно достъпни места.
"Шоколадът е новата мода за организираната престъпност. Сладките изделия се крадат по предварителна поръчка и се препродават светкавично на черния пазар – на други малки магазинчета, кафенета, ресторанти или на улицата“, добавя Пол Шийма, собственик на магазини.
Според ACS (Association of Convenience Stores) търговците се нуждаят от повече помощ от полицията и по-строги наказания за престъпниците.
Главният изпълнителен директор Джеймс Лоуман подчертава: "Конфекцията, както и други често крадени продукти, се препродава чрез незаконни канали, които финансират по-широка престъпна дейност. Освен по-добра полицейска подкрепа и ефективни присъди за рецидивисти, е необходима и борба с мрежите, препродаващи откраднати стоки.“
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 28 мин.
0
