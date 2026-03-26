Рязко влошаване на метеорологичните условия е регистрирано в Хърватия. Поради снежна буря Държавният хидрометеорологичен институт обяви ''червена степен'' на опасност за три региона. Това съобщи Večernji list.
Обилният снеговалеж и бурните ветрове са повлияли на движението на камиони и ремаркета от вътрешността на страната към адриатическото крайбрежие и обратно.
В крайбрежните райони поривите на вятъра достигат ураганна сила, което прави пътуването по мостове и открити участъци от пътища изключително опасно.
Спасителните служби призовават шофьорите да не тръгват на път, освен ако не е абсолютно необходимо, и да се уверят, че имат пълна зимна екипировка.
През февруари обилните снеговалежи в Германия доведоха до отмяната на десетки полети на летище Мюнхен.
Снежна буря обхвана част от Хърватия, обявен е червен код за опасно време
Още по темата
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.