Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд:
Автор: Николина Александрова 10:46
Сняг покри Русия, докато страната продължава да преживява ежегодното сезонно зрелище, в някои от регионите.

Но снеговалежът тази година е рекорден.

Според руската национална метеорологична служба, 146-годишният рекорд е бил счупен от безмилостния снеговалеж, който е покрил Москва и други региони на федерацията.

Полуостров Камчатка в Далечния Изток на Русия преживява рекорден снеговалеж, тъй като мощни зимни бури продължават да затрупват градове и пътища под необичайно дълбоки слоеве сняг.

Властите заявиха, че в някои части на региона за няколко дни е паднало количество сняг, равно на няколко месеца, което прави тази зима една от най-суровите, които Камчатка е преживяла през последните години.

Известна с активните си вулкани и екстремните си климатични условия, Камчатка е свикнала с дългите зими. Въпреки това, снеговалежите през този сезон надхвърлиха историческите средни стойности, което принуди службите за спешна помощ да издадат предупреждения и да увеличат операциите по почистване на снега.

Снимки и видеоклипове от региона показват почти напълно потънали автомобили, блокирани входове от високи снежни преспи и жители, които копаят тунели, за да напуснат домовете си.

Метеоролозите приписват необичайните условия на повтарящи се циклонични системи над Тихия океан. Тези системи привличат големи количества влага, която се превръща в обилен сняг, когато се срещне с ледения въздух и неравен терен на Камчатка.

Метеоролозите обясняват необичайните условия с повтарящите се циклони над Тихия океан. Тези системи привличат големи количества влага, която се превръща в обилен сняг, когато се срещне с ледения въздух и неравен терен на Камчатка.

Географията на региона също допринася за непрестанния снеговалеж.

Камчатка се намира между Тихия океан и Охотско море, а планинските вериги на полуострова принуждават влажния въздух да се издига бързо, което увеличава снеговалежите.

Тази зима бурите се редуват една след друга, оставяйки малко време на снега да се утаи или разтопи, преди да се натрупат нови наслоения.

На 18 януари в социалните мрежи се появи и видео, според което лавина е затрупала зимен курорт, но автентичността на кадрите не е потвърдена.


