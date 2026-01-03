След заплахите на Тръмп: Експлозии във венецуелската столица Каракас

© Силни експлозии бяха чути във венецуелската столица Каракас в събота сутринта, 3 януари, като се виждаше дим. Самолети са забелязани над града, съобщава Reuters.



Жители на венецуелската столица публикуват клипове в социалните мрежи, показващи силни експлозии и прелитащи над града самолети. Съобщава се за прекъсвания на електрозахранването в много райони.



Според изданието, южният район на града, близо до който се намира голяма военна база, е останал без електричество.



Изданието Clash Report пише, че Съединените щати вероятно са предприели въздушни удари като част от военна операция във Венецуела.



CNN съобщава, че първите експлозии в столицата са били чути в 1:50 ч. местно време (07:50 ч. българско време).



"Една беше толкова силна, че прозорецът ми се разтресе след нея“, казва кореспондентът на CNN Осмари Ернандес.



Причините за експлозиите все още не са установени. По-рано тази седмица САЩ извършиха удар с дрон срещу Венецуела, насочен към пристанищни съоръжения.



Експлозиите идват на фона на многократните обещания на американският президент Доналд Тръмп да започне сухопътни операции във Венецуела, след разширяване на санкциите, увеличаване на военното присъствие на САЩ в региона и над две дузини удари по плавателни съдове, за които се смята, че са замесени в трафик на наркотици в Тихия океан и Карибско море, припомня Reuters.