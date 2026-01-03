ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
След заплахите на Тръмп: Експлозии във венецуелската столица Каракас
Автор: Борислава Благоева 09:56Коментари (2)331
©
Силни експлозии бяха чути във венецуелската столица Каракас в събота сутринта, 3 януари, като се виждаше дим. Самолети са забелязани над града, съобщава Reuters

Жители на венецуелската столица публикуват клипове в социалните мрежи, показващи силни експлозии и прелитащи над града самолети. Съобщава се за прекъсвания на електрозахранването в много райони.

Според изданието, южният район на града, близо до който се намира голяма военна база, е останал без електричество.

Изданието Clash Report пише, че Съединените щати вероятно са предприели въздушни удари като част от военна операция във Венецуела.

CNN съобщава, че първите експлозии в столицата са били чути в 1:50 ч. местно време (07:50 ч. българско време).

"Една беше толкова силна, че прозорецът ми се разтресе след нея“, казва кореспондентът на CNN Осмари Ернандес.

Причините за експлозиите все още не са установени. По-рано тази седмица САЩ извършиха удар с дрон срещу Венецуела, насочен към пристанищни съоръжения.

Експлозиите идват на фона на многократните обещания на американският президент Доналд Тръмп да започне сухопътни операции във Венецуела, след разширяване на санкциите, увеличаване на военното присъствие на САЩ в региона и над две дузини удари по плавателни съдове, за които се смята, че са замесени в трафик на наркотици в Тихия океан и Карибско море, припомня Reuters.


Още по темата: общо новини по темата: 6
09.08.2025 Президентът на Колумбия започва преговори с най-големия наркокартел
19.09.2024 Искат арестуването на аржентинския президент, обвиненията са сериозни
15.09.2024 Арестуваха граждани на САЩ, Испания и Чехия за заговор срещу Мадуро
07.09.2024 Искат арест на Мадуро
18.06.2024 "Най-кървавите избори" в Мексико продължават: Убиха един от новоизбраните кметове
11.02.2024 Бедствие на Карибите заради огромен нефтен разлив






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Международни новини:
Разкриха причината за пожара в швейцарския курорт Кран-Монтана
19:24 / 02.01.2026
Стотици полети са отменени заради лошото време на едно от най-гол...
17:42 / 02.01.2026
Силно земетресение от 6.5 по Рихтер разтърси Мексико
16:33 / 02.01.2026
Идентифицираха първата жертва от пожара в швейцарския ски курорт
11:28 / 02.01.2026
Истински транспортен кошмар на границата ни с Гърция
08:55 / 02.01.2026
Таяни: Пожарът, който уби над 40 души в Швейцария, вероятно е пр...
16:21 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
08:26 / 01.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Висша лига на Англия сезон 2025/26
България в еврозоната
Пловдив през 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: