Президентът на Колумбия започва преговори с най-големия наркокартел
Автор: ИА Фокус 11:20
©
Президентът на Колумбия Густаво Петро обяви вчера, петък, че са започнали "преговори“ в чужбина с Clan del Golfo, най-голямото наркокартел в латиноамериканската държава, предава Proto Tema.

Clan del Golfo, родено от пепелта на крайни десни паравоенни организации, които бяха разпуснати и разоръжени през 2000 г. и се оценява, че днес наброява над 7500 членове, е най-големият износител на кокаин в света и представлява едно от най-големите предизвикателства за сигурността, пред които е изправен социалдемократическият президент, първият държавен глава, принадлежащ към левицата.

"Започнахме преговори извън Колумбия със самопровъзгласената армия на гайтанистите“, заявява Петро по време на церемония в Кордова (север), без да дава повече подробности.

Clan del Golfo е известен също под името Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) и твърди, че е политическа организация, а не наркокартел.

Като такава, тя изисква дискриминационно третиране, подобно на това, което са получавали в миналото организациите на крайната левица и паравоенните отряди.

В края на юли правителството представи в Конгреса спорна предложение, което предвижда да се предложат на членовете на престъпни организации намаления на наказанията и гаранции, че няма да бъдат екстрадирани в замяна на разоръжаването им.

След като пое поста си през 2022 г., президентът Петро се опита да постигне чрез преговори разоръжаването на различни въоръжени организации, но досега без успех.

През 2023 г. в Колумбия са регистрирани 2 530 000 акра незаконни насаждения от кока, листата на които са суровина за производството на кокаин, според най-новия доклад на компетентната служба на ООН, въпреки операциите на въоръжените сили за спиране на производството и трафика на наркотици.

През септември правителството на Тръмп ще реши дали да поднови сертификацията на Колумбия като съюзник в борбата срещу трафика на наркотици, от която зависят финансирания, които са от ключово значение за борбата срещу бунтовниците и трафикантите на наркотици.


19.09.2024 Искат арестуването на аржентинския президент, обвиненията са сериозни
15.09.2024 Арестуваха граждани на САЩ, Испания и Чехия за заговор срещу Мадуро
07.09.2024 Искат арест на Мадуро
18.06.2024 "Най-кървавите избори" в Мексико продължават: Убиха един от новоизбраните кметове
11.02.2024 Бедствие на Карибите заради огромен нефтен разлив






CBS News: Зеленски може да присъства на срещата Тръмп-Путин в Аля...
09:18 / 09.08.2025
Тръмп ще се срещне с Путин на 15 август
06:49 / 09.08.2025
Мними врачки завлякоха наивница с десетки хиляди евро
19:51 / 08.08.2025
Fox News научи евентуалната дата за срещата Тръмп-Путин
14:47 / 08.08.2025
Делото "Золинген": Влиза в сила доживотната присъда на подпалвача...
14:35 / 08.08.2025
NYP: И Тръмп има условие за срещата си с Путин
21:19 / 07.08.2025

Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
На 32 с нова визия
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Здравко Жилов загуби брат си, снаха си и двете им деца при пожар
Хороскоп за деня
Световна черна хроника
България в еврозоната
