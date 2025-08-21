ИЗПРАТИ НОВИНА
След смъртта на две деца при парасейлинг - какви правила въведоха в Гърция?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:42
В трагичен инцидент преди 5 години брат и сестра на 13 и на 15 години загиват при парасейлинг, след като въжето се къса. След този случай властите затягат проверките. Кой е отговорен за атракционите и какви са правилата в южната ни съседка?

Парасейлингът в Гърция се третира като дейност, включваща въздушно движение. Основните регулаторни органи за безопасност са Гръцката гражданска авиационна администрация и Гръцката брегова охрана, която е подчинена на Министерството на морските въпроси и островната политика, предава bTV. Тя отговаря за морската безопасност и за инспекцията на уреди за водни спортове и следи за прилагането на правилата.

А според правилата всеки център трябва да има:

- Разрешително от бреговата охрана

- Лицензиран водач на лодката и отделен наблюдател

- Спасителни жилетки за всички участници

- Оборудване в изправност

Тази дейност се забранява при:

- Вятър над 16 възела

- Силно вълнение

- След залез или преди изгрев

- Ако не е налице втори човек като наблюдаващ

Само тази година са извършени около 3000 инспекции и са наложени 265 глоби за нарушения.


