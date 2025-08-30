ИЗПРАТИ НОВИНА
Силно земетресение в Средиземно море
Автор: Борислава Благоева 11:38
©
Земетресение с магнитуд от 4,9 е регистрирано днес в източната част на Средиземно море. Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Според данните трусът е бил засечен в 9:50 ч. местно време (10:50 българско). Епицентърът му е бил на 242 км североизточно от Валета, Малта, на 245 км южно от Биркиркара. Дълбочината на огнището му е била 10 км.


