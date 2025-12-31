ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силно земетресение удари Япония
Регистрирано е около 14:26 часа на 118 км от Хачинохе, Япония и на 91 км североизточно от Мияко, Япония, на дълбочина 19 км.
Към този момент няма данни за нанесени щети или пострадали.

