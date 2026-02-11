Силно земетресение удари Източна Турция

© Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в Източна Турция днес. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на земетресението е бил на 59 км на запад от Ерзинджан, на 22 км югоизточно от Рефахие, на дълбочина 7 км. Трусът е станал в 00:38 часа местно време (23:38 ч. българско време).



Няма данни за пострадали или щети.