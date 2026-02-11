ИЗПРАТИ НОВИНА
Силно земетресение удари Източна Турция
Автор: Борислава Благоева 08:12
©
Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в Източна Турция днес. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 59 км на запад от Ерзинджан, на 22 км югоизточно от Рефахие, на дълбочина 7 км. Трусът е станал в 00:38 часа местно време (23:38 ч. българско време). 

Няма данни за пострадали или щети.


